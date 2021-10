Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Am Sonntag, 10. Oktober - Beim „Markt der Vereine“ ist in Aub viel geboten / Erfolgreich an Ideenwettbewerb des Landkreises Würzburg teilgenommen Neustart des Vereinslebens ausgerufen

Mit einem Video – das auf dem Youtube-Kanal der Stadt Aub zu sehen ist – hat sich die Stadt Aub erfolgreich beim Wettbewerb „Neustart Kultur, Sport und Ehrenamt“ des Landkreises Würzburg beworben. Am Sonntag, 10. Oktober, wollen die Vereine ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. © Ehrenfried Allschinger