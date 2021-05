Neues zu Digitalisierung und Technologie

Crailsheim. Das 8. Popup-Labor findet in diesem Jahr überwiegend online vom 8. bis 15. Juni in Crailsheim statt. Ein Blick in das Programm zeigt, dass der Fortschritt in der digitalen Vernetzung spätestens seit der Corona-Pandemie an Notwendigkeit und Tempo zugenommen hat.

Vergangene Woche fiel der Startschuss für das Popup-Labor BW, das in diesem Jahr in Crailsheim stattfindet. „Die digitale Transformation verändert alles. Vor allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind die Innovationstreiber bei uns in der Region und bilden das Rückgrat im Kreis“, erklärte Landrat Gerhard Bauer.

Daher habe er sich gefreut, dass die Stadt und der Kreis die Zusage für den gemeinsamen Antrag zur Ausrichtung erhalten haben. „Die Pandemie hat aufgezeigt, wie wichtig die Digitalisierung ist“, befand auch Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer. „Mit dem Popup-Labor können wir den Unternehmen Entwicklungen aufzuzeigen, Interessen dafür stärken und neue Möglichkeiten schaffen.“

Beim Popup-Labor geben Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft Unternehmen und deren Mitarbeitern vor Ort Einblicke in neueste Trends aus Digitalisierung, Technologie und Innovationsmethodik. Wer in den vergangenen Monaten auf digitale sowie innovative Ideen gesetzt habe, werde nicht nur zuverlässiger durch die Krise gelangen, sondern damit voraussichtlich auch die Weichen für eine erfolgreichere Zukunft gestellt haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Crailsheim.

Beim Popup-Labor haben vom Auszubildenden bis zum Geschäftsführer, vom Start-Up bis zum Arbeitgeber mit über 1000 Angestellten alle die Möglichkeit, die Innovationswerkstatt zu nutzen, um mit neuen Produkten, Dienstleistungen sowie Geschäftsprozessen zu experimentieren.

Die Veranstaltungsreihe wurde durch das baden-württembergische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau ins Leben gerufen und wird vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO Orten organisiert.

Das insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen abwechslungsreiche Programm ist ab sofort Online unter www.popuplabor-bw.de einsehbar und kostenlose Anmeldungen zu den einzelnen Programmpunkten sind möglich. pm

