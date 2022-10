Neues Wohnquartier

Igersheim. Im Bereich der Harthäuser Straße in Igersheim ist ein neues Quartier mit Wohnbebauung geplant. Bürgermeister Frank Menikheim hob in der donnerstäglichen Sitzung in der Erlenbachhalle explizit hervor, wie wichtig es für die Kommune sei, vor allen Dingen für bezahlbaren Wohnraum die Basis zu legen. Dies werde dadurch bewerkstelligt, indem der Bebauungsplan „Erweiterung Harthäuser Straße“ auf den Weg gebracht werde. Das Bürgerparlament votierte für die Aufstellung von besagtem Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren und beauftragte die Verwaltung, den Aufstellungsbeschluss öffentlich bekannt zu machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ursprünglich drei Varianten

Und was ist dort vorgesehen? Sylvia Haines vom Würzburger Architektenbüro Haines & Leger brachte die Räte auf den aktuellen Stand der Dinge. Sie betonte, dass es ursprünglich drei Varianten gegeben habe, nach denen eine Bebauung im direkten Anschluss an die Talbach-Loggien möglich sei. Nachdem sich diese Zahl zwischenzeitlich auf zwei reduziert hatte, sprachen sich die Räte am Donnerstag dafür aus, jene Version zu favorisieren, bei denen keine Flach-, sondern überwiegend Satteldächer realisiert würden. „Dies kommt dem dörflichen Charakter unserer Gemeinde eher nahe“, so die Meinung mehrerer Gremiumsmitglieder.

Sylvia Haines hob hervor, dass das Areal insgesamt rund 28 000 Quadratmeter umfasse, wobei etwa 18 000 Quadratmeter davon bebaut würden. Insgesamt könnten 160 Wohneinheiten mit einer Durchschnittsgröße von etwa 80 Quadratmetern umgesetzt werden. Denkbar seien unter anderem Mehrgenrerationshäuser, Mehr- und Einfamilienhäuser, aber auch Tiny-Häuser würden sich in diesem Bereich gut machen, so die Fachfrau.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Mehr zum Thema Gemeinderatsbeschluss Ortskernsanierung „Erfolgsgeschichte“ Mehr erfahren

Bei einer möglichen Bebauung werde ein Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt, ebenso auf ein auf die Zukunft ausgerichtetes Energiekonzept. Als Baumaterial könnte vor allem Holz zum Einsatz kommen. Es sei zu überlegen, zum Beispiel ein Parkhaus in das Quartier zu integrieren sei, ebenso ein Spielplatz. Es gebe viele Möglichkeiten, um das Areal mit Leben zu erfüllen.

Es sei auch darüber nachzudenken, ob der Anschluss ans übrige Straßennetz mittels Ampel oder Kreisverkehr hergestellt werde, so Haines. Insgesamt müsse nach Realisierung des Vorhabens nämlich mit mehreren hundert zusätzlichen Fahrzeugbewegungen am Tag gerechnet werde. Insgesamt gebe es in diesem Bereich gewisse Potenziale, so die Architektin an die Adresse der Gemeinderäte. Ziel müsse es allerdings sein, eine gewisse Homogenität zu erreichen.

Vieles ist ungenutzt

Bereits im Rahmen der Erarbeitung der diversen städtebaulichen Entwicklungskonzepte sei deutlich geworden, hatte zuvor Frank Menikheim betont, dass in Igersheim großzügige Gebäude und Grundstücke vorhanden seien. Analysen hätten jedoch ergeben, dass eine nicht unerhebliche Zahl ungenutzt sei oder nur von Einzelpersonen bewohnt werde. Im Gegenzug fragten junge Familien Bauplätze nach. Einfamilienhäuser im Bestand seien kaum auf dem Markt. Für Senioren bestünden kaum Alternativen auf dem örtlichen Wohnungsmarkt. „Es fehlt an barrierefreien, attraktiven Miet- und Eigentumswohnungen. Auch junge Erwachsene haben es in Igersheim schwer, ihren ersten eigenen Hausstand zu gründen, weil das Wohnungsangebot fehlt“, so das Gemeindeoberhaupt. Mit der Entscheidung schaffte das Gremium die Grundlage dafür, um dem Problem des fehlenden Wohnraums zumindest etwas Abhilfe zu schaffen.