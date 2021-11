Neues Wissen, alte Zusammenhänge

Hohenlohekreis. Mit Dora Müller, Hohenloher Landschafts- und Naturführerin, ging es für die Natur- und Landschaftsführer über dem Bühlertal auf einen zwölf Kilometer langen Rundweg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort verlief früher die historische Konfessionsgrenze zwischen evangelischen und katholischen Christen – zwischen Bühlertann und Obersontheim. Ausgangspunkt war die Bühlertanner St.Georgs-Kirche. Zunächst ging es durch das aussichtsreiche Land östlich von Obersontheim.

Viel erfahren

In Obersontheim wurden die Schlosskapelle und andere Räumlichkeiten besichtigt. Dann ging es weiter westlich des Bühlertals an herbstlich-bunten Waldrändern entlang; danach führte der Weg über den naturkundlich interessanten Galgenberg zurück nach Bühlertann. Unterwegs erhielten die Teilnehmer an fünf Stationen umfangreiche Informationen über die in verschiedenen Gebieten tätigen Reformatoren: Zwingli und Calvin in der Schweiz, Luther in Wittenberg, Johannes Brenz in Schwäbisch Hall. Dabei kam der Einfluss von Fürsten, Bischöfen und Vögten und ihrer Residenzen zur Sprache; die Tannenburg in Bühlertann, die Verlegung der Schenken zu Limburg nach Obersontheim.

Es ging aber auch um Grundsatzfragen zum Umgang mit den Mitmenschen und der Natur. Letztendlich wurden die Wanderer mit goldner Herbstsonne und impressionistischen Landschaftsbildern und mit neuem Wissen über alte Zusammenhänge belohnt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2