Neues Impfangebot in der Künzelsauer Stadthalle

Künzelsau. Das Mobile Impfteam der SLK-Kliniken bietet an vier Tagen im Dezember Impfen ohne Termin in der Stadthalle Künzelsau im zweiten Stock an.

Das Impfangebot besteht zu folgenden Zeiten: 4. Dezember, 10 bis 17 Uhr, 5. Dezember, 10 bis 17 Uhr, 16. Dezember, 13 bis 20 Uhr und 17. Dezember, 13 bis 20 Uhr.

Es werden Erst- und Zweitimpfungen sowie Boosterimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech und Johnson & Johnson, bei Bedarf auch Moderna angeboten. Zwei weitere Impfangebote ohne Termin wird es am 12. und 18. Dezember in Künzelsau geben, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben.

„Dranbleiben“

„Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir zusammen mit dem Mobilen Impfteam der SLK-Kliniken dieses niederschwellige Impfangebot in Künzelsau anbieten können. Dranbleiben – impfen lassen, egal, ob es die Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung ist. Impfen ist das Gebot der Stunde“, so Bürgermeister Stefan Neumann. Seit 15. November gibt es in der Nobelgusch in Pfedelbach sowie in der Notfallpraxis im alten Krankenhaus in Künzelsau zwei feste Impfstationen.

Terminvereinbarung

Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen sowie Boosterimpfungen. Eine Terminvereinbarung bei der zentralen Anmeldestelle unter www.impfterminmanagement.de/praxis/prx60994bfc19101/registrieren ist zwingend erforderlich.

Öffnungszeiten: Montag: Nobelgusch Pfedelbach, 18 bis 20 Uhr, Dienstag: Notfallambulanz im ehemaligen Krankenhaus Künzelsau, 18 bis 20 Uhr. Mittwoch/Donnerstag: Nobelgusch Pfedelbach, 18 bis 20 Uhr, Freitag: Notfallambulanz im ehemaligen Krankenhaus Künzelsau, 18 bis 20 Uhr.

Samstag: Nobelgusch Pfedelbach, ab 9 Uhr. Sonntag: Notfallambulanz im ehemaligen Krankenhaus Künzelsau, ab 9 Uhr.

Schnelltestzentrum

Zusätzlich ist in der Künzelsauer Stadthalle, ebenfalls im zweiten Stock, das Schnelltestzentrum untergebracht. Mit Eintreten der Alarmstufe II am 24. November und den damit verbundenen 2G plus-Regelungen werden die Testzeiten an das erhöhte Aufkommen angepasst und erweitert.

Termine können über das Buchungsportal www.apo-schnelltest.de/testcenter-kuenzelsau vereinbart werden.

Jeder (asymptomatische) Bürger hat seit der aktualisierten Coronavirus-Testverordnung wieder Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest (PoC-Test) pro Woche, unabhängig vom jeweiligen Impf- oder Genesenenstatus.