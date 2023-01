Im Gewerbepark Hohenlohe findet am Freitag, 24. März, auf dem Gelände der Firma R. Stahl AG der 1. Karriere-Kick in der Region Hohenlohe statt.

Es soll laut der Initiatoren eine Berufsorientierungsmesse der besonderen Art werden. Unternehmensvertreter und Schüler treten am Kickertisch spielerisch in Kontakt. Über das eigene Smartphone erhalten die Schülerinnen und Schüler in jeder Runde

...