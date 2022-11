Laut Stadtverwaltung ist am Kindergarten Niederstetten in den Stäffelen eine Teilfläche des Daches im hangseitigen Eingangsbereich undicht. Es seien im Flur und im Büro Wasserflecken sichtbar. Wie es in öffentlicher Gemeinderatssitzung hieß, seien die bestehenden Ziegel „nicht für die flache Dachneigung geeignet“. Eine neue Stehfalzdeckung (Ausführung Titanzink) solle deshalb montiert werden.

