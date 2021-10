Neues aus alten Textilien

Kupferzell. Das Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises veranstaltet am Dienstag, 26. Oktober, um 14 Uhr und am Mittwoch, 27. Oktober, um 9 Uhr, jeweils einen Workshop zum Upcycling von Textilien.

Die Veranstaltungen finden in der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft (ALH) in Kupferzell, Schlossstraße 1, statt. Beim Upcycling geht es um das kreative Wiederverwerten von ausrangierten Alltagsdingen, wie etwa Kleidung, die nicht mehr getragen wird. Im Workshop werden aus Stoffen, Stoffresten und ausgetragenen Jeanshosen, nützliche Utensilien und kleine Dekorationen genäht. Ausgediente Stoffe und Textilien werden kreativ und individuell in nützliche Alltagsgegenstände und Geschenke umgestaltet.

Das Kursangebot richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Mitzubringen sind Baumwollstoffe (uni und kleingemustert), ausgetragene Jeanshosen sowie Materialien, wie Spitzen, Borden, Zackenlitzen, Knöpfe und Füllmaterial zur Gestaltung. Als Nähutensilien werden Schere, wenn vorhanden Zick-Zack Schere, Stecknadeln, Nähnadeln, Schneiderkreide und Faden benötigt. Nähmaschinen sind vorhanden, eigene Maschinen können mitgebracht werden.