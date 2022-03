Neuen Mitarbeitern Start erleichtern

Schwäbisch Hall. Im zweiten Teil der Online-Veranstaltungsreihe „Kurz vor Zwölf“, widmet sich die Erstberatungsstelle unternehmensWert: Mensch bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall (WFG) dem Thema des virtuellen Onboardings, also wie neue Mitarbeitende gut auch aus der Ferne bei ihrem neuen Arbeitgeber aufgenommen und integriert werden können. Die Corona-Pandemie hat das Onboarding neuer Mitarbeitenden erheblich erschwert, waren doch viele Betriebe nicht voll besetzt, es wurde viel mobil und im Homeoffice gearbeitet. Auch zukünftig wird das Onboarding verstärkt virtuell stattfinden müssen. In Zeiten des Fachkräftemangels, sind Unternehmen gefordert, zunehmend Flexibilität zu zeigen. Wie also sieht ein erfolgreicher Onboarding-Prozess aus? Dies wird Sarah Pierenkemper vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, in einer einstündigen Onlineveranstaltung erl äutern. Die Referentin Fachkräftesicherung wird darauf eingehen, was beim virtuellen Onboarding noch im Speziellen zu beachten ist. Sie wird den Teilnehmenden Tipps dazu geben, wie neue Kollegen auch ohne physischen Kontakt, Teil des Unternehmens werden. Wer sich mit dem Thema des virtuellen Onboardings vertraut machen möchte, kann sich bei der Online-Veranstaltung am Donnerstag, 14. April, kostenfrei informieren. Eine weitere Veranstaltung der Unternehmensreihe „Kurz vor zwölf“ findet am 5. Mai statt. Dann wird Dr. Josephine Charlotte Hofmann vom Fraunhofer IAO erläutern, warum die Zukunft der Arbeit hybrid ist. Anmeldung ist erforderlich. Beginn ist jeweils um 11 Uhr statt.

