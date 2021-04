Niederstetten. Heinrich von Kleist: Fürs breite Publikum ist er der „Käthchen“-Dichter. „Das Käthchen von Heilbronn“ war bei seinen Zeitgenossen der einzige Publikumshit. Selbst „Der zerbrochene Krug“ fiel durch. Mit 34 Jahren setzte Kleist 1811 seinem Leben ein Ende.

Dass sich die Literaturwissenschaft noch über 200 Jahre nach seinem Selbstmord mit seinem Leben und Werk intensiv auseinandersetzen würde – mehr als 10 000 Buch- und Zeitschriftenartikel über Kleist gibt es – hätte der Dichter selbst wohl nie zu träumen gewagt. Kaum ein Stein in seinem Leben, kaum eine Silbe in seinen Texten, die nicht mehrfach um- und umgewendet und -gedeutet wurde. Erst jüngst setzte das Magazin „Der Spiegel“ erneut eine Debatte über Kleist in Gang.

Günther Emig hat eine Neuausgabe der Kleist-Bildbiographie von Eberhard Siebert herausgebracht. © Braune

Einen ganz anderen Weg zum Umgang mit dem Dichter, der sich selbst ein Rätsel war, schlug bereits 1977 der Philologe, Bibliothekar und Kleist-Forscher Eberhard Siebert ein: Als Kurator der von der Berliner Staatsbibliothek und der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft organisierten Kleist-Ausstellung im Charlottenburger Schloss ermöglichte er durch Bilder einen erweiterten Blick auf Heinrich von Kleist. Das ergänzende rund 250 Seiten starke Insel-Taschenbuch erschien drei Jahre später und wurde für Kleist-Liebhaber zum Standardwerk – bis zur 2009 beim Heilbronner Kleist-Archiv Sembdner erschienenen, wesentlich überarbeiteten und auf rund 500 Abbildungen erweiterten Neufassung.

Gestaltet hat die Günter Emig, seinerzeit Direktor des Kleist-Archivs. Zwischenzeitlich ist Emig im Ruhestand – und hat mit „Günter Emigs Literatur-Betrieb“ in Nieder-stetten einen kleinen, feinen eigenen Verlag gegründet.

Emig und Siebert sind gleichermaßen Kleist verfallen. Jetzt ließen sie sich auf ein neues Kleist-Abenteuer ein: auf die Neuausgabe der Siebertschen „Heinrich von Kleist. Bildbiographie“. Um über 30 Abbildungen erweitert und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen überarbeitet, liegt der nun 400 Seiten starke, im Lexikon-Oktav-Format erschienene Hardcover-Band vor. Das Werk braucht Platz im Bücherschrank, und tragfähige Böden: In dem rund 1,7 Kilogramm schweren, knapp DIN A4-großen Kompendium fächert Siebert in zehn Kapiteln jede Menge Information in Wort und Bild über den Dichter auf.

Kurze einleitende Aufsätze erlauben auch literaturwissenschaftlich weniger beschlagenen Lesern anhand des reichen, jeweils kurz erläuterten Bildmaterials und Auszügen aus Kleists Briefen einen Zugang zu Kleist. Amüsant etwa sein Schreiben an seine Halbschwester Wilhelmine aus Würzburg, wo Kleist über den Lesegeschmack der Bischofsstädter herzieht; bedrückend dagegen seine ebenfalls brieflich von hier geäußerten depressiven Selbstzweifel, elf Jahre vor dem Selbstmord.

Gefährten und Stationen lernt der Betrachter kennen, von Kleist aufgegriffene Anregungen und verworfene Ideen. An der, so Siebert, desolaten Quellenlage zu Kleists Lebenslauf werde auch seine Bildbiographie nichts ändern, doch manches könne sie veranschaulichen.

Das tut sie nicht nur durch die aufgefundenen Portraits von Widersachern und Gefährten, anhand der Bilder von Lebensstationen und Illustrationen zu Kleists teilweise unglaublich genauen Beschreibungen, sondern etwa auch anhand etlicher, im Lauf von zwei Jahrzehnten entstandenen Unterschriften des Dichters.

Kleist-Liebhabern öffnet der Band zahlreiche neue Tore zum Verständnis des Dramatikers, Erzählers, Lyrikers und Publizisten. Mit der von Siegfried Robert Nagel gezeichneten Karte zu Kleists Leben und Irrfahrten, mehreren Anhängen, detaillierter Zeittafel und genauem Literatur- und Personenverzeichnis ist die in Günther Emigs Literatur-Betrieb erschienene Siebert-Neuausgabe ein wohl auf längere Sicht einzigartiges Standardwerk.