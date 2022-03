Neue Kursangebote von Digeridoo bis Grammatik

Bad Mergentheim. An der Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Hier ein Überblick.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Einzeltermine widmen sich als Onlinekurse dem Thema Smartphones. Am Samstagvormittag, 9. April, findet der Kurs „Smartphones sicher beherrschen“ statt und am Nachmittag des Tages der Kurs „Die Welt der Apps für Smartphones und Tablets“. Sie können auch einzeln belegt werden. Ebenfalls virtuell findet der abendliche Vortrag „Fokus Frau und Beruf - berufliche Weiterbildung“ am Donnerstag, 7. April, statt.

Weitere Online-Vorträge sind „Umweltpolitik: gestern, heute, morgen?“ Montag, 4. April, „Klimakrise und Gemeinwohl - klassische Tragödie oder modernes Happy End?“ Mittwoch, 30. März.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als klassischer Vortragstermin der Volkshochschule ist dagegen der Abendtermin zum Thema „Rente erst mit 67 - und dann auch noch Steuern zahlen?“ angelegt, der am Montag, 11. April, stattfindet. „Mein Bedürfnis zählt“, heißt ein Vortrag über Alltagskommunikation, an dem Interessierte am Freitag, 1. April, teilnehmen können. Am Samstag, 9. April, heißt das Thema einer Nachmittagsveranstaltung „die Kunst des Lebens: Glücksstern“.

Für Gourmets wird am Freitag, 1. April, der Abendtermin „Kräuter für die schnelle After-Work-Küche“ angeboten und natürlich wird dabei auch gekocht. Selbst aktiv und kreativ werden die Teilnehmenden auch beim Didgeridoo-Baukurs, der am Donnerstagabend, 31. März, stattfindet. Und wer schon immer in die Welt der Haiku-Gedichte im Telegrammstil eintauchen wollte, kann das am Mittwochabend, 30. März, tun. Die neuen Sprachkurse sind: Deutsch für Anfänger A1 am Abend ab Dienstag, 29. März, 15 Termine; Deutsch A2.1 am Abend ab Montag, 28. März, 15 Termine; Deutsch B1.1 am Abend ab Dienstag, 29. März, 15 Termine sowie Arabisch A2-B1 ab Montag, 11. April, zehn Termine.

„Selbstverteidigung für Kinder ab 8 Jahren“ steht ab Montag, 4. April, auf dem Programm. Die Teilnehmenden treffen sich zweimal. Ins 14. und 15. Jahrhundert zurückversetzt, werden historisch Interessierte am Dienstagabend, 29. März, bei einem Vortrag über Konrad von Weinsberg.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schon jetzt gibt die Volkshochschule einen Ausblick auf die Ferienkurse für Schülern in den Osterferien. Angeboten werden „Gestalten mit Ton“ für Grundschüler bis neun Jahre, ein Ferienkurs Englisch für Schüler der fünften und sechsten Klasse, ein Discussion Club für Zehnt- bis Zwölftklässler, ein Ferienkurs Französisch für Schüler nach dem ersten und zweiten Lernjahr sowie die Prüfungsvorbereitung „Englische Grammatik“ für Zehntklässler der Realschule.

Information und Anmeldung unter Telefon 07931/574300, möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de. Dort sind auch alle Informationen zum Hygienekonzept, abrufbar.