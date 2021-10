Neue Herbst-Kurse

Althausen/Neunkirchen. Die Freizeitsportabteilung des TSV Althausen/Neunkirchen, veranstaltet im Herbst neue Kurse. Auch Nichtmitglieder können sich zu den Kursen anmelden.

Skigymnastik, immer samstags, an acht Terminen, hat bereits letzte Woche am Samstag begonnen, von 16 bis 17 Uhr in der Turn- und Festhalle Althausen. Telefonische Anmeldung unter 07931/9612382.

Fit von Kopf bis Fuß, immer donnerstags, an fünf Terminen ab 21. Oktober, von 19.15 bis 20.15 Uhr in der Turn- und Festhalle Althausen. Telefonische Anmeldung unter 07931/42529.

Sanftes Yoga, immer montags, an fünf Terminen ab 25. Oktober, von 16.45 bis 18 Uhr im TSV-Gymnastikraum in Althausen. Telefonische Anmeldung unter 07931/42529.

Hatha Yoga, immer freitags, an fünf Terminen ab Montag, 25. Oktober, von 18.30 bis 19.45 Uhr im TSV-Gymnastikraum in Althausen. Telefonische Anmeldung unter 07931/42529. Fit mit Pom, immer donnerstags, an fünf Terminen ab 28. Oktober, von 19.15 bis 20.15 Uhr im TSV-Anbau in Althausen. Telefonische Anmeldung unter 07931/42529.

Anmeldungen an freizeitsport@tsv-althausen-neunkirchen.de. oder über die Telefonnummern der jeweiligen Kurse. Weitere Informationen über www.tsv-althausen-neunkirchen.de. Freizeitsport - Aktuelles oder Facebook.