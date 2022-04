Neue Amtsleiterin im Büro des Landrats

Hohenlohekreis. Mathea Weinstock hat die Leitung des Amtes „Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ im Landratsamt Hohenlohekreis übernommen.

Sie folgt damit auf Dr. Julia Hammerich, die nun den Stab „Sonderaufgaben Corona“ im Gesundheitsamt leitet.

Hochbau und Pressestelle

Mathea Weinstock hat Mitte April die Leitung des Büros des Landrats übernommen. © LRA

Mathea Weinstock hat nach dem Studium im gehobenen Verwaltungsdienst an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl ihren Dienst beim Landratsamt Hohenlohekreis angetreten, zunächst im Bereich Hochbau und anschließend drei Jahre lang in der Pressestelle gearbeitet. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens und Vorstellung in der Kreistagssitzung im März wurde ihr offiziell die Amtsleitung übertragen, nachdem sie diese Aufgabe seit dem Wechsel von Dr. Hammerich in den Corona-Stab bereits kommissarisch ausgeübt hatte.

Kontinuität gewahrt

Mathea Weinstock stammt aus dem Hohenlohekreis und ist 27 Jahre alt.

„Mit dieser internen Lösung soll die Kontinuität an dieser Stelle gewahrt und die gute Arbeit der vergangenen Jahre weitergeführt werden“, so der Landrat Dr. Matthias Neth in einer Pressemitteilung. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“