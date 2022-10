Neuberger GmbH unterstützt ehrenamtlichen Einsatz

Landshut/Rothenburg. 17 bayerische Unternehmen wurden beim Blaulichtempfang „Sicheres Bayern“ im Rathausprunksaal in Landshut mit der Auszeichnung „Ehrenamtsfreundlicher Betrieb – Gemeinsam für mehr Sicherheit“ vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration geehrt. Darunter auch der Rothenburger Automationsspezialist Neuberger Gebäudeautomation GmbH. Die Auszeichnung wird an besonders ehrenamtsfreundliche Unternehmen verliehen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die entsprechenden Freiräume für ihr ehrenamtliches Engagement neben ihren beruflichen Aufgaben und Verpflichtungen gewähren.

Die Neuberger Gebäudeautomation GmbH wurde von der Freiwilligen Feuerwehr München, Abteilung Freimann nominiert und setzte sich in der Endabstimmung gegen namhafte Vertreter aus dem Münchner Umland durch. In der Mannschaft der Abteilung Freimann, die im Münchner Norden liegt, sind auch die beiden Neuberger-Mitarbeiter Fabian Korwes (Service) und Markus Brunner (Kalibrierung/Wartung) ehrenamtlich tätig.

„Wir sind sehr stolz und freuen uns außerordentlich über diese tolle Auszeichnung“, so der Neuberger- Geschäftsführer Klaus Lenkner. In dem Rothenburger Unternehmen mit mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich aktuell zirka 50 ehrenamtlich. Sowohl in freiwilligen Feuerwehren, in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK), beim Technischen Hilfswerk (THW) oder auch in Sportvereinen – breit ist die Palette des ehrenamtlichen Engagements unter der Belegschaft.

Die Unternehmensleitung unterstützt diese gemeinnützigen Aktivitäten beispielsweise durch formlose und unkomplizierte Freistellungen für Einsätze sowie für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen. Auch mit finanziellen Zuwendungen und Sachspenden werden Institutionen regelmäßig unterstützt.

Zudem erfahren die ehrenamtlich engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig Anerkennung und Würdigung bei betrieblichen Veranstaltungen sowie im hauseigenen Intranet des Unternehmens.