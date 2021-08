Naturbecken bald nutzbar?

Künzelsau. Das Kinderplanschbecken und das Beachvolleyballfeld im Künzelsauer Kocherfreibad sind seit längerem bei freiem Eintritt geöffnet. Auch der Verleih von Stand-Up Paddle Boards, Kanus und Tretbooten durch Heffner Outdoor Events ist wieder möglich. Das Angebot kann unter Telefon 07940/548514 gebucht werden und ab nächster Woche auch wieder spontan direkt im Kocherfreibad in Anspruch genommen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Leider haben wir noch mit Verunreinigungen des Naturbeckens durch Wasservögel zu kämpfen“, erklärte Bernd Scheiderer, Leiter des Stadtbauamtes. „Die Wasserqualität wird aber deutlich besser und wir sind auf einem guten Weg. Zum Wohl der Badegäste müssen höchste Auflagen bezüglich der Wasserqualität erfüllt werden.“ Peter Zimmermann vom Unternehmen Schauer & Co. GmbH ist für den Betrieb des Naturbeckens im Kocherfreibad verantwortlich und ebenfalls zuversichtlich: „Die stetige Verbesserung der Wasserwerte lässt auf eine baldige Öffnung hoffen. Durch die Besucher auf dem Gelände des Kocherfreibads konnten die Wasservögel in letzter Zeit weitestgehend ferngehalten werden, wodurch sich die Wasserqualität verbessert hat und wir kurz davor sind, öffnen zu können. Die Technik der Filteranlage funktioniert hervorragend und wir stehen in den Startlöchern für die Öffnung des Naturbeckens.“

Das Naturbecken des Kocherfreibads wurde 2020 umgebaut. Das vom Kocher abgetrennte Naturbecken stellt seit letztem Jahr die Wasserqualität ohne die Zugabe von Chemikalien durch eine Pflanzen-Wasser-Filteranlage sicher. „Das Naturbecken ist eine Besonderheit und Natur funktioniert nicht immer auf Knopfdruck. Die Filteranlage funktioniert ganz ohne Chlordesinfektion, worauf wir sehr stolz sind. Der nasse Frühsommer und der unerwartete Besatz von Wasservögeln führte zu den aktuellen Nährstoff- und Keimeinträgen in die Badebucht. Der Eindrang der Wasservögel wird durch weitere Umzäunung zum Kocher und anlaufende Vogel-Vergrämungsmaßnahmen im Nachgang reduziert“, so Claus Schmitt von der WasserWerkstatt Bamberg.

Für die Badesaison im nächsten Jahr werden durch die Stadtverwaltung Künzelsau und die Schauer & Co. GmbH bereits Lösungen erarbeitet, um eine gute Wasserqualität zu Beginn der Badesaison zu gewährleisten, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2