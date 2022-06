Nacht der Kirchen

Rothenburg/Creglingen. Normalerweise können kunstinteressierte Besucher die holzgeschnitzten Altäre Riemenschneiders im Taubertal nur tagsüber zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Kirche bestaunen.

Wie aber wirken die Altäre und die Darstellungen, wenn sie nur vom Kerzenlicht beleuchtet werden? Wenn man bedenkt, dass es zur Zeit Riemenschneiders – also im Mittelalter – nur dieses Licht gab und keine moderne künstliche Beleuchtung, ergeben sich ganz andere Blickwinkel und Wirkungen von Licht und Schatten.

Eine schöne Gelegenheit hierfür bietet sich am Samstag, 2. Juli. Da werden die Kirchen St. Jakob in Rothenburg ob der Tauber, die Kirche St. Peter und Paul in Detwang und auch die Creglinger Herrgottskirche zu einer Sonderöffnungszeit am späten Abend geöffnet.

In allen drei Kirchen sorgen musikalische Untermalung und Führungen zum Altar bei Kerzenlicht für ein besonderes Erlebnis.

Ab 21 Uhr sind an diesem Tag alle drei Kirchen bis 23 Uhr geöffnet (St. Jakob in Rothenburg bis 24 Uhr).