Nachmittagskonzert der Stadtkapelle

Bad Mergentheim. Die Stadtkapelle heißt am Sonntag, 13. November, um 15.30 Uhr zum alljährlichen bunten Melodienreigen bei freiem Eintritt im Kursaal willkommen. Dieses Konzert steht jedes Jahr unter einem bestimmten Motto. Da am selben Tag auch der Volkstrauertag begangen wird, lautet der Titel in diesem Jahr „Vor-getragen“. Stadtkapellmeister Hubert Holzner hat passend zum Thema ein interessantes Programm zusammengestellt. Getragene Stücke wie die Pavane in Blue, der Walzer Nr. 2 von Dimitri Schostaskowitsch, Eine kleine Yiddische Rag-Musik, Highlights aus dem Film Exodus. Aber auch Titel von Rock bis zur Marschmusik werden zu hören sein. Dieses Nachmittagskonzert beschließt auch gleichzeitig das Jubiläumsjahr „100 Jahre Stadtkapelle Bad Mergentheim“. Bild: Stadtkapelle

