Nachhaltige Produkte entwickelt

Künzelsau. Seit mehreren Jahren werden Künzelsauer Marketing-Studierende jedes Semester in Kooperation mit regionalen Unternehmen zu Produktentwicklern. Das Besondere daran ist, dass sie den gesamten Wertschöpfungsprozess eigenständig gestalten. Dafür führen sie eine Marktanalyse durch, entwickeln Produktkonzepte, entwerfen Etiketten, testen die Produkte und erarbeiten die Kommunikation. Als Kooperationspartner hat die Hochschule Heilbronn am Campus Künzelsau im Wintersemester 2021/2022 die Bio-Musterregion Heilbronner Land, vertreten durch die Regionalmanagerinnen Katja von Mentzingen und Julia von Berlichingen, gewonnen. Das Ziel des Projekts: Gemeinsam Ideen für regionale und nachhaltige Produkte entwickeln, welche die Bio-Musterregion Heilbronner Land zukünftig vermarkten kann.

Zunächst lassen die Studierenden ihrer Kreativität freien Lauf, um Produktideen zu finden. Dabei kristallisieren sich in Abstimmung mit der Bio-Musterregion mit Energy Balls, Müsli sowie Brotaufstrich drei Favoriten heraus. „Wir waren sehr beeindruckt von der Kreativität der Studierenden“, so Regionalmanagerin von Berlichingen. Im nächsten Schritt geht es darum, für die drei Produkte in Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnerbetrieben der Bio-Musterregion konkrete Prototypen herzustellen, inklusive der Verpackungen und Etiketten. Ein Highlight des Projektes ist die gemeinsame Produktion der Erzeugnisse unter professioneller Anleitung durch Partnerbetriebe der Bio-Musterregion.

„Das Projekt hat uns allen sehr großen Spaß gemacht“, so Studentin Sabrina Schlegel stellvertretend für die ganze Projektgruppe, „und wir haben die regionalen Produkte noch einmal ganz neu schätzen gelernt.“ Zum Abschluss des Projekts präsentierten die Studierenden den Vertretern der Bio-Musterregion ihre Endprodukte. Die Studierenden blicken auf ein lehrreiches Projekt zurück. „Wir konnten an einem praktischen Beispiel die verschiedenen Schritte im Produktentwicklungsprozess durchführen – und wer hat schon in seinem Studium die Gelegenheit, Produkte selbst zu produzieren“, so Studentin Georgia Chamouratidou. „Durch die Kooperation mit der Hochschule Heilbronn haben wir viele neue Ideen und Impulse für unsere weitere Arbeit erhalten“, zieht auch die Regionalmanagerin von Mentzingen zufrieden Fazit der Zusammenarbeit.

