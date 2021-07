Weikersheim. Ein Praxis-Workshop „nachhaltige Entwicklung“, veranstaltet von der Weikersheimer EineWelt Gruppe zum Thema „Die SDGs in Aktion: Globale Ziele lokal umsetzen“, findet am Samstag, 24. Juli, von 10 bis 17 Uhr in der Kraft-zu-Hohenlohe-Schule statt.

Die SDGs, die 17 globalen Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, richten sich an alle: die Regierungen weltweit, aber auch die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft, die Wissenschaft, die Kommunen.

Vom DEAB (Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg), kommt als Referentin Sandra Holzherr; sie wird mit den Teilnehmenden die Globalen Nachhaltigkeitsziele der UN thematisieren und nach Handlungsansätzen vor Ort suchen.