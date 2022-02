Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Zweiflingen. Ein 51-jähriger Betrunkener ließ sein Auto in einem Kreisverkehr in Zweiflingen (Hohenlohekreis) stehen und rannte davon. Gegen 18.40 Uhr war der Mann mit seinem VW Passat auf der Landesstraße 1050 unterwegs. In dem Kreisverkehr im Bereich eines Hotels verlor der Mann auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Dort fuhr sich der Wagen fest, woraufhin er ausstieg und davonrannte.

Ein Zeuge konnte dann den Hinweis auf den Mann geben, der schlussendlich in dem angrenzenden Park durch die alarmierten Polizeibeamten angetroffen wurde. Sie bemerkten direkt, dass er betrunken war. Ein Alkoholtest zeigte genau zwei Promille an. Daraufhin ging es für den 51-Jährigen in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Zudem wurde der Führerschein des 51-Jährigen beschlagnahmt.

