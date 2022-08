Nach Unfall geflüchtet

Bad Mergentheim. Eine aufmerksame Zeugin verständigte am Mittwoch nach einem Unfall in Bad Mergentheim die Polizei. Sie beobachtete, wie ein bislang unbekannter Fahrer eines Audi A3 um 9.20 Uhr in der Poststraße gegen einen geparkten Mercedes fuhr.

Der Mann stieg im Anschluss aus seinem Fahrzeug, begutachtete den entstandenen Schaden und flüchtete in der Folge mit seinem Pkw. Der Halter des Mercedes war zum Unfallzeitpunkt nicht an seinem Auto, weshalb er von dem entstandenen Schaden von rund 500 Euro erst durch die Polizei erfuhr.

Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen.