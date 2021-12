Nach Unfall geboxt und geflüchtet

Rothenburg ob der Tauber. Ein 13-jähriger Schüler war am Montag gegen 7.50 Uhr in der Erlbacher Straße auf dem Weg in die Schule. Plötzlich wurde er von einem bislang unbekannten Fahrradfahrer angefahren. Dieser stürzte nach dem Kontakt zu Boden, stand wieder auf und ging auf den Schüler los. Der 13-jährige wurde geschubst und gegen den Arm und in den Bauch geschlagen. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem Rad weiter. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 bis 25 Jahre alt, etwa 177 cm groß, schwarze Haare, Schnurrbart. Er trug eine Jacke, die bei Lichtkontakt stark reflektiert. Zudem soll der junge Mann einen blauen Rucksack der Marke Puma dabei gehabt haben.

