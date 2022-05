Nach Unfall auf und davon

Forchtenberg. Nach einem Verkehrsunfall bei Forchtenberg (Hohenlohekreis) flüchtete am Montagabend der Fahrer eines mintgrünen Opel Corsa. Der Unbekannte fuhr gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße von Bieringen in Richtung Forchtenberg. Kurz nach dem Schleierhofer See kam er mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende BMW-Fahrerin wich noch aus. Eine dahinter fahrende VW Passat-Lenkerin wich ebenfalls aus, konnte einen Zusammenstoß mit dem Opel aber nicht verhindern. Es entstand Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Der Fahrer des mint-farbenen Opel Corsa mit Kün-Kennzeichen wird als groß, kräftig und mit dunklen Haaren beschrieben. Der Unbekannte beschleunigte nach dem Unfall und entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nun unter Telefon 07940/9400 Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können.

