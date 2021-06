Markthändler bieten am Donnerstag, 24. Juni, von 8.30 bis 18 Uhr ihre Waren in der Künzelsauer Innenstadt an. Ein Mund-Nasen-Schutz, in Form einer Maske muss auf dem gesamten Marktgelände getragen werden.

Die Hauptstraße und der Obere Bach sind am Donnerstag, 24. Juni wegen des Johannes-Krämermarktes gesperrt, außerdem die Stuttgarter Straße ab der Alleekreuzung und die Komburgstraße.

