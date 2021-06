Das Hohenloher Traditionsfest „Muswiese“ in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) ist erneut abgesagt worden. Der Gemeinderat hat einstimmig entschieden, dass der älteste Jahrmarkt Hohenlohes im Teilort Musdorf wegen der Corona-Pandemie nicht abgehalten werden könne. Zu der Traditionsveranstaltung kommen regelmäßig mehrere 100 000 Besucher. Dieser Zulauf sei in Zeiten der Gesundheitsvorsorge

...