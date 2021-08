Musikalischer Frühschoppen in Aub

Aub. Die historische Trachten- und Stadtkapelle Aub gestaltet am Sonntag, 22. August, um 11 Uhr einen musikalischen Frühschoppen auf der Spitalbühne. Die Historische Trachten- und Stadtkapelle pflegt eine mehr als 350-jährige Tradition des Musizierens in der Stadt Aub. Die aktuell fast 50 aktiven Musikerinnen und Musiker im Alter von zehn bis 70 Jahren gestalten praktisch alle weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen in der Stadt Aub. Das Repertoire umfasst alte Weisen, Märsche, Polkas, Walzer, Pop- sowie Filmmusik und Klassik aus verschiedenen Epochen. Zutritt nur bei Akzeptanz der zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen. Der Eintritt ist frei. Bild: Kapelle

