Musikalischer Ausflug nach Hollywood

Rothenburg. Nach dem großen Premierenerfolg 2018 setzt der Verein Grenzkunst seine Konzertreihe „Raumzeit“ in diesem Jahr auf dem Marktplatz fort. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist damit alles bereitet für einen musikalischen Ausflug nach Hollywood, ummantelt von Rothenburgs romantischer Altstadtkulisse und einer aufwendigen Lichtinstallation.

Das Konzert beginnt am Samstag, 18. Juni, spätabends, damit Licht, Architektur und Musik entsprechend zur Geltung kommen, sich die ganze Emotionalität, die Filmmusik stets begleitet, ausbreiten kann. „Wir wollen, dass die Zuschauer in eine magische Welt eintauchen können, dass sie ein Konzert nicht nur sehen und hören, sondern, dass sie es erleben“, erklären die Grenzkünstler. „Das Konzert soll jedem Besucher die Möglichkeit geben, sich in die ihn umgebende Szenerie fallen zu lassen und für ein paar Momente den Alltag aus den Augen zu verlieren.“ Musikalisch wird das Konzert vom bayerischen Jugendsinfonieorchester aus Hammelburg getragen, das mit rund 50 jungen Musikern anreisen wird. Mit im Gepäck: Zauberhafte Melodien aus großen Hollywood-Produktionen, wie Forrest Gump, The Da Vinci Code, The Dark Knight, Star Wars, Mission Impossible oder Die Maske des Zorro. Doch damit nicht genug. Auch das Rothenburger Reichsstadtblech und ausgewählte Ensembles sind mit von der Partie. Es wird eine große Bühne geben, aber auch das Rathaus soll mit einbezogen werden. Bei den Veranstaltern ist die Vorfreude groß. „Ein solches Projekt ist für die Stadt schon etwas Außergewöhnliches“, meinen sie. „Und es passt so perfekt in die Kulisse“. Für Speis und Trank ist gesorgt. Um 21.30 Uhr ist Konzertbeginn. Bei sehr schlechter Wettervorhersage wird das Konzert in der Mehrzweckhalle stattfinden. Man werde aber alles dafür tun, dass das Projekt, soweit es nur irgendwie geht, auf dem Marktplatz stattfinden könne, teilen die Veranstalter mit. Tickets gibt es online über www.ticketburner.de und an den Vorverkaufsstellen im Landwehr-Bräu am Turm, sowie im Tourismus-Service.

