Musikalische Reise nach Madagaskar

Niederstetten. In der madagassischen Musik verbinden Asien, Afrika, Arabien und Europa sich mit traditionellen Klängen des „Hira Gasy“ und dem ursprünglich silbrig-filigranen Klang der Bambusröhrenzither. Mit Erick Manana kommt am Freitag, 8. April, 20 Uhr einer der einflussreichsten zeitgenössischen madagassischen Künstler mit seiner Partnerin Jenny Fuhr ins Niederstettener Kult. Erick Manana adaptiert musikalische Traditionen aus den verschiedenen Regionen der Insel. So laden seine Konzerte auch zu einer Art Klangreise ein durch die Vielfalt der madegassischen Musiktraditionen. Seine Programme erweisen ihre musikalische Reverenz auch den Reichtümern frankophoner europäischer Traditionen wie dem französischen Chanson oder dem Manouche-Swing. Sein jüngstes musikalisches Projekt entwickelte sich aus der Begegnung mit der deutschen Musikethnologin und Musikerin Jenny FuhrKarten gibt es bei den Fränkischen Nachrichten, online unter okticket.de oder in der Mediothek Nieder-stetten, Telefon 07932/ 60032 oder Mail an mediothek@niederstetten (Reservierungen). Das Konzert findet unter den tagesaktuell gültigen Coronavorgaben statt. Bild: Lena Maria Loose

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1