Musik zum Thema „Kuss“ in fränkischen Spitalkirchen

Bad Windsheim/Röttingen. Mit einem Konzert zum Thema „Kuss“ wird die Reihe „Musik in fränkischen Spitalkirchen“ im Museum Kirche in Franken in der Spitalkirche in Bad Windsheim fortgesetzt.

Das Konzert mit dem Titel „To kiss, to touch, to die“ findet am Samstag, 26. Juni, um 20 Uhr in der Spitalkirche in Bad Windsheim statt, der Eintritt ist frei. Auch in Röttingen und Aub ist das Duo zu hören.

Verschiedene Epochen

In der Reihe „Musik in fränkischen Spitalkirchen“ gastieren Marine Madelin (links) und Luise Enzian in verschiedenen Kirchen, unter anderem in Bad Windsheim und Röttingen. © Regenbrecht

Es erklingen Lieder der Renaissance, des Barocks und der Moderne von John Dowland, Henry Purcell, Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach bis Luciano Berio, dargeboten von Marine Madelin (Sopran) und Luise Enzian (Barockharfe). Das Thema „Kuss“ hat viele Facetten, denn ein Kuss kann sowohl eine Geste der Nähe, des Versprechens, der Freundschaft und der Liebe sein, aber auch des Verrats.

Nach dem Baccalauréat beginnt die Sopranistin Marine Madelin ihre professionelle Ausbildung an der Musikhochschule in Freiburg, wo sie ihre ersten Auftritte als Solistin hat.

Auf internationalen Bühnen

Seit 2014 studierte sie Gesang an der Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin.

Im Sommer 2018 schloss sie ihr Bachelorstudium bei Prof. Anna Korondi ab und führt nun ihr Studium im Master bei Prof. Christine Schäfer fort. Marine Madelin ist mit verschiedenen Konstellationen auf internationalen Bühnen zu Gast. Seit 2016 ist sie Stipendiatin des Fördervereins Yehudi Menuhin Live Music Now e.V. und des Deutschlandstipendiums.

Luise Enzian studierte Konzertharfe an der Hochschule für Musik Trossingen bei Renie Yamahata und Barockharfe bei Rolf Lislevand.

Sie belegte Meisterkurse bei Françoise Friedrich (Frankfurt), Mirjam Schröder (Weimar) und Mara Galassi (Mailand).

Luise Enzian trat sowohl solistisch als auch im Orchester in Erscheinung; regelmäßige Aushilfen beim Radio-Sinfonieorchester des SWR führten sie nach Innsbruck, ins Wiener Konzerthaus, nach Bukarest, Nizza und Monte Carlo und zu den Donaueschinger Musiktagen.

Eintritt frei

Sie ist Stipendiatin des Yehudi Menuhin Live Music Now e.V. und der Alfred-Töpfer Stiftung.

Der Eintritt zum Konzert in der Spitalkirche in Bad Windsheim ist frei.

Eine Voranmeldung unter Telefon 09841/401858 oder museumkirchefranken@freilandmuseum.de bis spätestens 25. Juni ist notwendig. In der Spitalkirche gilt die FFP2-Maskenpflicht.