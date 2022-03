Öhringen. Der Landesmusikverband veranstaltet am Freitag, 25. März, eine musikalische Aktion, bei der das Lied „Die Gedanken sind frei“ erklingen soll. Der 25. März wurde bewusst als Datum gewählt, da sich an diesem Tag die Annahme der so genannten Berliner Erklärung durch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission zum 15. Mal jährt. Die Stadt Öhringen unterstützt diese Aktion mit einem Konzert unter dem Titel „Musik für den Frieden“ am 25. März um 18 Uhr im Hofgarten. Es werden an dem Tag Spendengelder für die Ukraine gesammelt, die dem Härtefall-Fond vom Kiwanis-Club Öhringen zugutekommen. Der Fond hilft direkt den Flüchtlingen aus der Ukraine, die in Hohenlohe aufgenommen wurden. Neben dem Lied „Die Gedanken sind frei“ werden noch weitere Musikstücke erklingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Musizieren soll ein großes, gemeinsames Orchester der verschiedenen musiktreibenden Vereine und Kirchen, sowie Chöre.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2