Crailsheim. Die Corona-Pandemie erschwert den Organisatoren der Theater- und Konzertgemeinde Crailsheim derzeit eine verlässliche Programmplanung. Aufgrund der notwendigen Absagen mussten zahlreiche Ersatztermine gesucht werden. Lösungen konnten, wenn auch mit einigen anderen Besetzungen oder Theaterstücken, gefunden werden.

Die Konzertgemeinde hat sich dazu entschlossen, im April mit der Konzertsaison zu starten. Voraussetzung dafür ist, dass zu diesem Zeitpunkt Veranstaltungen wieder erlaubt sein müssen.

Konzerte, die bisher vor April geplant waren, wurden in den Sommer oder in die neue Saison 2021/2022 verschoben. Somit finden in dieser Saison 2020/2021 von April bis Juli noch vier Konzerte statt.

Bei der Theatergemeinde konnten nur schwer Ersatztermine im Sommer gefunden werden, da einige Theaterbühnen aktuell noch einem Aufführungsverbot ausgesetzt sind und Tourneen mit Starbesetzungen ganz abgesagt werden mussten. Um den Theaterbühnen sowie Schauspielern eine Perspektive zu bieten, hat sich die Theatergemeinde entschlossen die Saison 2020/2021 in die neue Saison 2021/2022 zu verlegen. Leider ist es nicht gelungen alle Stücke zu übernehmen. Dafür konnte man sich auf andere Stücke aus dem aktuellen Spielplan der Bühnen einigen.

Übersicht der neu geplanten Konzert-Termine: Sonntag, 11. April, 19.30 Uhr Duo Hubert Salmhofer und Elisabeth Väth-Schadler (Ersatz für Duo L. Kostov und V. Valkov) Ratssaal; Sonntag, 9. Mai, 19.30 Uhr, Hohenloher Streichquartett mit Anna Niehaves und Johanna Messner Ratssaal; Sonntag, 13. Juni 2021, 19.30 Uhr Friedemann Wuttke und William Sabatier, Ratssaal; Sonntag, 18. Juli, 19.30 Uhr Monét Bläserquintett Ratssaal. stv