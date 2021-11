Musical „Zorro“ eröffnet die Saison

Interessierte, die 2021 aufgrund der Corona-Einschränkungen keine Karte erhalten konnten und alle weiteren Freunde des Freilichttheaters können sich auf das neue Programm der Frankenfestspiele Röttingen in der Spielzeit 2022 freuen.

Röttingen. Das fesselnde Musical „Zorro“ (Premiere 16. Juni) über den hinreißenden Kämpfer für Gerechtigkeit besticht mit der Musik der berühmten Gipsy Kings. Beschwingte Fechtkämpfe und Tanzchoreografien umgarnen die spannungsgeladene Handlung um die beiden Brüder Ramon und Diego de la Vega, der in Verkleidung als mysteriöser Rächer mit der schwarzen Maske vom Volk als „Zorro“ gefeiert wird. Unter der Regie von Intendant Lars Wernecke erwartet die Zuschauer spanisches Flair mit fetzigen Rhythmen und schönen Balladen unter freiem Himmel.

Bei der musikalischen Räuberpistole „Das Wirtshaus im Spessart“ (Premiere 30. Juni) von Kurt Hoffmann nach Wilhelm Hauff geht es ebenfalls heiß her. Die berühmte unterfränkische Geschichte über die berüchtigte Spessartbande, die eine Kutsche auf dem Weg nach Würzburg überfällt, fasziniert und erfreut seit Generationen nicht zuletzt durch den populären Film mit Lieselotte Pulver. Die herrliche musikalische Komödie garantiert ein reizend buntes, genussvoll gruseliges und heiter beschwingtes Spektakel mit der herrlichen Musik von Franz Grothe.

Hochspannung und Witz

Die Sherlock-Holmes-Krimi-Komödie „Baskerville“ (Premiere 14. Juli) aus der Feder von Ken Ludwig ist ein wahres Meisterwerk, das den Klassiker „Der Hund von Baskerville“ von Arthur Conan Doyles in ein mörderisch komisches Abenteuer voller Hochspannung und Witz verwandelt. Fünf Darsteller spielen auf urkomische und rasante Art und Weise 40 Rollen und bieten viele humorvolle Überraschungen. Der internationale Star-Autor Ken Ludwig ist für seine köstlich humorvollen Stücke bekannt wie zum Beispiel die Komödie „Otello darf nicht platzen“, die 2012 bei den Frankenfestspielen Röttingen zu sehen war.

Zum Genuss des beliebten „Festspiel-Cocktail“ lädt der Burghof am 24. Juli erneut ein. Bei diesem musikalischen Abend mit dem Ensemble der Frankenfestspiele können sich Zuhörer auf ein Überraschungspaket aus Musical, Operette und Evergreens freuen, bei dem das Ensemble sein Können in ungezwungener Atmosphäre zeigt.

Zu Gast auf Burg Brattenstein sind am 9. August die „Berlin Comedian Harmonists“ mit ihrem Programm „Verrückte Zeiten“, die nicht nur die Klassiker der Comedian Harmonists zum Besten geben, sondern auch – verpackt in eine amüsante Handlung – neuere Hits im unnachahmlichen Stil des Ensembles präsentieren. Am Folgetag, 10. August, ist nach seinem erfolgreichen Auftritt „Letzte Patrone“ bei den Frankenfestspielen 2019 der Träger des Bayerischen Kabarettpreis 2021, Django Asül, erneut zu Gast - dieses Mal mit seinem neuen Programm „Offenes Visier“.

Auch das Junge Theater ist 2022 wieder stark vertreten, mit den ursprünglich für 2021 geplanten Freilicht-Aufführungen „Die Olchis Live! – Ein König zum Gefurztag“ und „Am Samstag kam das Sams zurück“ sowie neu im Programm „Peter Pan“ mit der Realschule Ochsenfurt im Mai. Auch der „Festspiel-Aperitif“ mit jungen Chören und Musikgruppen steht wieder auf dem Programm als auch verschiedene Theaterworkshops im April, Ende Juli und August für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene. Ein Kindertheater im Advent 2022 ist in Planung.

Bis einschließlich Februar ist der Vorverkauf ausschließlich direkt beim Festspielbüro möglich, um eventuelle Corona-Auflagen besser absehen zu können. Der Vorverkauf online und in externen Vorverkaufsstellen wie den Fränkischen Nachrichten wird ab März freigeschaltet.

