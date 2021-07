Röttingen. Ein Musical-Workshop für Erwachsene unter dem Motto „Chicago – das Musical!“ findet am Freitag, 30. Juli (18 bis 21 Uhr), Samstag, 31. Juli, und Sonntag, 1. August (jeweils 10 bis 17 Uhr) in der Aula der Grundschule Röttingen statt. Aufgrund der großen Nachfrage beim Musicalworkshop für Kinder und Jugendliche bietet das Junge Theater nun erstmals einen Workshop speziell für Erwachsene an! Während des dreitägigen Workshops erarbeiten die Teilnehmer unter professioneller Anleitung von drei Dozenten eine Inszenierung, die am Ende in einer Abschlusspräsentation (Eintritt frei) aufgeführt wird. Im Mittelpunkt steht „Chicago – das Musical“. Dozenten: Schauspiel: Christina Enders Choreografie: Kathleen Bauer, Musik/Gesang: Rudolf Hild.

