Mülltonne in Brand gesetzt

Bad Mergentheim. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Donnerstagmorgen eine Mülltonne in der Stifterstraße in Brand setzten. Gegen 6.20 Uhr meldete ein Anwohner, dass mitten auf der Fahrbahn eine brennende Mülltonne stehen würde. Beim Eintreffen der Polizei war diese schon beinahe vollständig abgebrannt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro, da die Fahrbahn beschädigt wurde. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machten oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, melden sich unter Telefon 07931 / 54990 beim Polizeirevier. pol

