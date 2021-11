Motto lautet „Essen wie die Großen“

Hohenlohekreis. Unter dem Motto „Essen wie die Großen“ bietet das Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises am Mittwoch, 24. November, von 9.30 bis 11 Uhr einen Online-Vortrag für interessierte Eltern an. Sobald aus dem Baby ein Kleinkind geworden ist, interessiert es sich mehr und mehr für das Familienessen. Wie sieht eine ausgewogene Familienkost aus, die den Bedürfnissen von Kindern im Alter von ein bis drei Jahren, aber auch denen der Erwachsenen gerecht wird? Diese und viele weitere Fragen werden im Rahmen des Vortrags geklärt. Neben zahlreichen Informationen zur richtigen Auswahl der Lebensmittel gibt es Tipps, wie man seinem Kind ein ausgewogenes Essverhalten mit auf den Weg gibt. Der Online-Vortrag findet im Rahmen der Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BeKi) statt und wird von Andrea Häusele gehalten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung bis Mittwoch, 17. November 2021, unter http://webinare-lawiamt.lra-hok.de ist erforderlich. Genauere Informationen sowie der Teilnahme-Link werden am Tag vor der Veranstaltung per E-Mail verschickt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1