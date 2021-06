Mit leichten Verletzungen wurde ein 31-Jähriger nach einem Unfall am Dienstagmorgen in Niederstetten in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann fuhr gegen 9 Uhr auf der Wildentierbacher Straße stadteinwärts und wollte an der Einmündung zur Oberstetter Straße in diese Abbiegen.

Weil dort noch Verkehr herrschte, bremste der Mann sein Motorrad ab. Der dahinter folgende Fahrer eines Peugeot

...