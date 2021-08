Mobile Impfung in Rothenburg

Rothenburg. In der Woche ab 9. August werden weitere mobile Impftermine in Landkreis Ansbach angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zusammen mit der mobilen Einsatzwache und ehrenamtlichen Helfern des Bayerischen Roten Kreuzes Kreisverband Ansbach werden Teams des Impfzentrums Ansbach vor Ort sein. Die verwendeten Impfstoffe sind die der Firmen Biontech, Moderna und Johnson&Johnson.

In Rothenburg macht der Impfbus Halt am Dienstag, 10. August. Er steht im Zentro von 10 bis 12 Uhr und auf dem Marktplatz von 14 bis 17 Uhr. Personen im Alter von zwölf bis 15 Jahren müssen von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Die schriftliche Einwilligung eines möglichen weiteren Sorgeberechtigten ist mitzubringen. Jugendliche ab 16 Jahren benötigen lediglich die schriftliche Einwilligungserklärung aller Sorgeberechtigten. Die Impfung kann zudem grundsätzlich nur bei Vorlage des Personalausweises und eines Impfpasses erfolgen.

Insgesamt wurden bisher 239 424 Impfdosen an Bürger des Landkreises Ansbach sowie der Stadt Ansbach verimpft. Seit Impfstart wurden durch das Impfzentrum Ansbach 127 473 Impfdosen verabreicht, wovon 60 125 Dosen bereits Zweitimpfungen sind. In dieser Zahl sind die Impfungen enthalten, die die Kliniken in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach an ihre Belegschaft verimpft haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zu den genannten Impfzahlen des Impfzentrums Ansbach kommen die Impfungen durch die Hausärzte hinzu. Dies sind aktuell für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach insgesamt 111.951 Impfungen. Hiervon fallen 57.561 Dosen auf die Erstimpfung und 54.390 Dosen auf die Zweitimpfung.