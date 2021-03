Rothenburg. Die vom Gesundheitsamt Ansbach für die „ANregiomed Klinik“ Rothenburg angeordnete Reihentestung auf mögliche Infektionen mit dem neuartigen Corona-virus SARS-CoV-2 konnte am Wochenende nahezu vollständig abgeschlossen werden. Das teilte dre Pressesprecher des Klinikverbunds, Rainer Seeger mit.

Die Patientinnen und Patientenseien am Freitag abgestrichen worden, nahezu alle Beschäftigten fanden sich am Samstag zur Testung ein. Mit den vollständigen Ergebnissen werde in den kommenden Tagen gerechnet.

„In einer kurzfristig organisierten Reihentestaktion ist es uns bereits am Samstag gelungen, 376 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu testen, darunter auch Schüler und Hilfskräfte“, wird Amelie Becher, kaufmännische Direktorin der Klinik Rothenburg zitiert. Beschäftigte mit besonders langen Arbeitswegen und alle, die aus anderen triftigen Gründen nicht an die Klinik kommen konnten, sind heimatnah bei ihrem Hausarzt oder im lokalen Testzentrum abgestrichen worden.“

Mit externer Firma

Die Testungen wurden von einem externen Unternehmen, der Firma 21Dx GmbH, auf dem Wirtschaftshof hinter der Klinik durchgeführt. Weil die Mitarbeiter in bestimmten Zeit-Slots zur Testung einbestellt wurden, gab es weder Warteschlangen noch Engpässe bei der Patientenversorgung. „Aufgrund der großen Kooperationsbereitschaft und der spontanen Mithilfe aller Beteiligten konnten wir unsere Reihen-Testaktion sehr erfolgreich abschließen“, so Amelie Becher. Sie zieht insgesamt ein positives Fazit.

Auf Straße offen gemieden

Allerdings erfahren die Beschäftigten der Klinik Rothenburg zur Zeit nicht nur Solidarität. „Es sollte klar sein, dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich an die strengen Hygieneregeln halten und die sichere Patientenversorgung oberste Priorität hat“, betont die Klinik-Direktorin. „Medizin und Pflege können nicht aus dem Home-Office geleistet werden.“

In den vergangenen Tagen mussten einige Beschäftigte der Klinik oft mehrfach erleben, dass sie auf der Straße oder im Supermarkt offen gemieden und sie und ihre Angehörigen im persönlichen Kontakt ausgegrenzt wurden. „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen ein überdurchschnittliches Engagement im Kampf gegen die Pandemie“, so Becher. mrz/pm