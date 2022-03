Mitarbeiter spenden für Menschen in der Ukraine

Röttingen. Fassungslos und voller Sorge blicken die Geschäftsführung und die Belegschaft der eibe Produktion und Vertrieb GmbH & Co. KG in Röttingen auf den Krieg in der Ukraine. Deshalb wollte man etwas humanitäre Hilfe und Unterstützung leisten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Key Account Managerin Alice Voicu hat Initiative ergriffen und, angeregt durch ein Gespräch mit einem ukrainischen Kunden, eine eibe-Hilfsaktion gestartet. Die Entscheidung der Geschäftsführung, die Aktion zu unterstützen, war schnell gefällt. Bei der Sammlung dringend benötigter Hilfsgüter kamen innerhalb einer Woche insgesamt elf Europaletten mit einem Gesamtgewicht von rund 1,7 Tonnen an Sachspenden zusammen. Gesammelt wurden Hygieneartikel, haltbare Nahrungsmittel, Medizinprodukte, Ausrüstungsgegenstände und sogar zehn Matratzen.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Euerhausen hat sich an der Hilfsaktion beteiligt und weitere sieben Paletten an Spenden für die Aktion gesammelt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zusätzlich zu den Sachspenden spendet eibe einen Geldbetrag an die Hilfsorganisation.

Die Sendung wurde inzwischen an die zentrale Sammelstelle der Partnerorganisation vom Netzwerk Ziviler Krisenstab Europecares in Kelsterbach geliefert. Information über die beiden Hilfsorganisationen gibt es auf den Webseiten netzwerkzivilerkrisenstab.org und www.europecares.org im Internet.