Mit Vano Bamberger im Kult in die Zeit des Swingjazz eintauchen

Niederstetten. Sinti Swing, Guitar Valse und Jazz-Ballades – Vano Bamberger und Band sind am Samstag 15. Oktober, um 20 Uhr im Kult Niederstetten zu Gast.

Wenn Vano Bamberger mit seiner Band feinfühlig arrangierte, virtuos improvisierte Musik deutscher Sinti spielt, reiht sich das Ensemble in die große Tradition des Genres ein. Dabei ist der Einfluss des genialen musikalischen Übervaters Django Reinhardt allgegenwärtig.

Vanos Spiel auf der Gitarre sprüht nur so vor Ideen. Wenn er mit Bruder Terrangi (Rhythmus-Gitarre) und Sohn Donani Bamberger (Solo-Gitarre) zu swingen beginnt, fühlt man sich augenblicklich in das Pariser Ambiente der großen Swingjazz-Zeiten versetzt. Seit über zehn Jahren ist die Band international zu Konzerten unterwegs und hat häufig für Furore gesorgt.

Gemeinsam mit dem Geiger Siergiej Wowotrub und Kontrabassist Antonin Sturma – beide aus Prag stammend – erhält das Quintett zusätzlichen Esprit. Rasante Swing-Nummern, Musette-Walzer und Balladen bilden eine stimmungsvolle Hommage an die großen Zeiten des Sinti-Jazz auf höchstem Instrumentalniveau. Vano Bambergers virtuoses, zupackendes, begeisterndes Spiel auf der Gitarre sprüht nur so vor Ideen. Donani Bamberger, der Sohn Vanos, ist auf dem besten Weg, sich als Solo-Gitarrist mit eigenen Ideen einen Platz in der Sinti-Musikszene zu erobern.

Vanos Bruder Terrangi Bamberger spielt den Part des Rhythmus-Gitarristen – harmoniesicher und mit spannungsgeladenem rhythmischen Feeling ausgestattet. Das waschechte Sinti-Familienunternehmen, ergänzt durch Geige und Kontrabass, ist eine wahre Entdeckung.

Karten für das Konzert am 15. Oktober um 20 Uhr im Kult sind in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim sowie online unter www.okticket.de oder direkt in der Städtischen Mediothek Niederstetten mediothek@niederstetten.de, Telefon 07932/60032 erhältlich.