Mit über zwei Promille am Steuer

Wettringen. Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr am Montagabend befuhr von Wettringen (Landkreis Ansbach) in Richtung Michelbach an der Lücke (Landkreis Schwäbisch Hall). Noch bevor er Bayern verließ, verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Renault und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er noch ein Verkehrszeichen und einen Leitpfahl um.

Ein Vortest an der Unfallstelle ergab einen Atemalkoholwert von über zwei Promille, was zur Sicherstellung seines Führerscheins und der Einleitung eines Strafverfahrens führte.

Bei dem Unfall kam es nur zu leichtem Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Es wurde niemand verletzt.