Mit Stein kollidiert

Engelhardshausen. Ein Unbekannter fuhr am Sonntag gegen 13.30 Uhr mit seinem hellblauen Pkw auf der Brettenfelder Straße in Engelhardshausen in Fahrtrichtung Wiesenbach (Landkreis Schwäbisch Hall). Dabei verstieß er offenbar gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte fast mit einem entgegenkommenden Nissan. Der 59-jährigen Fahrer wich nach rechts aus, um einen Unfall zu verhindern, kollidierte allerdings in Folge dessen mit einem Stein neben der Fahrbahn. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Nissan entstand Sachschaden von rund 2500 Euro. Hinweise gehen an die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951/480-0. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1