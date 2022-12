Mit Sommerreifen unterwegs

Rothenburg. Ein unbekanntes Fahrzeug befuhr in der Nacht auf Dienstag den Flurbereinigungsweg am Oberen Kaiserweg in Richtung Schweinsdorfer Straße. Der Fahrer des unbekannte Pkw kollidierte im Verlauf des Weidleinsweges, am dortigen Bahnübergang mit dem dort aufgestellten Andreaskreuz und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die liegen gebliebenen Fahrzeugteile weisen bei dem unfallverursachenden Fahrzeug auf einen Pkw der Marke Volkswagen hin.

Zeugen gesucht

Am Dienstag, kurz vor 12 Uhr, hatte eine Frau ihren schwarzen Dacia in einer Parklücke am Topplerweg kurz abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der Wagen an der vorderen rechten Front, vermutlich durch ein aus- oder einparkendes Fahrzeug, angefahren wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 09861/971-0.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Dienstag, gegen 7 Uhr an der Leuzenbronner Steige, als ein SUV-Fahrer versuchte, die wegen winterlichen Verhältnissen gesperrte Straße bergab mit Sommerreifen zu bezwingen. Der 65-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg kam wegen der Witterungsverhältnisse ins Schleudern und prallte gegen einen Baum.

Es entstand Flurschaden sowie erheblicher Sachschaden an seinem Pkw. Der Fahrer meldete den Unfall nicht rechtzeitig, so dass Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet wurden. Zum Glück wurde er bei dem Unfall nur leicht verletzt.