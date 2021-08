Mit rund 25 Aktiven auf Zeitreise

Im Hohenloher Freilandmuseum sind Besucher am Samstag, 21., und Sonntag, 22. August, jeweils von 11 bis 17 Uhr „zu Gast Anno Domini 1771“.

Wackershofen. Das Hohenloher Freilandmuseum im zu Schwäbisch Hall gehörenden Weiler Wackershofen wird am Wochenende ins Jahr 1771 zurück versetzt. In diesem Jahr herrschte in weiten Teilen Deutschlands eine große Hungersnot, hervorgerufen durch Ernteausfälle infolge von Überschwemmungen. Auch die Region um Schwäbisch Hall erlebte schwere Missernten. Doch wendete sich im Laufe des Sommers 1771 das Blatt, denn es traf eine große Lieferung von Korn aus Holland ein. Die zuvor extrem hohen Kornpreise sanken im August rapide. Zudem wurde der Anbau der Kartoffeln von Seiten der Obrigkeit forciert. Die Stimmung der Landbevölkerung verbesserte sich.

Die Veranstaltung wird jedoch nicht nur an diese Ereignisse erinnern, sondern auch das Thema Wegebau und Reparaturen im 18. Jahrhundert in den Fokus rücken: Zäune werden ausgebessert und Schlaglöcher auf den Wegen aufgefüllt. Auch das Thema Reparaturen am Haus wird aufgegriffen. Die Besucher können auch erleben, wie der Amtmann die neuesten Verordnungen der Reichsstadt bekannt macht. Denn das Land ist durch die Missernten dieser Jahre schwer gebeutelt.

Etwa 25 Aktive des Cercle d’Histoire Vivante Luxembourg werden drei Gebäudegruppen im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen beleben.

