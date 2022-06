Mit Porsche durch Mauer

Sulzdorf. Ein 51-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 20.50 Uhr die Straße Kaltenberg in Richtung Ortsmitte des Schwäbisch Haller Ortsteils mit seinem Porsche Panamera. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer scharfen Rechtskurve geradeaus von der Fahrbahn ab, durchbrach eine kleine Gartenmauer und prallte anschließend gegen den Stützpfeiler eines Balkons an einem Wohnhaus. Bei dem Unfall erlitt der 51-Jährige leichte Verletzungen. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf rund 210 000 Euro. Da der 51-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der beschädigte Balkon musste durch Einsatzkräfte des THW, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, abgesichert werden. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1