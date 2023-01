Mit Panda vor der Polizei geflüchtet

Fichtenberg. Eine Polizeistreife wollte am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr im Industriegebiet von Fichtenberg (Landkreis Schwäbisch Hall) einen Fiat Panda einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Ordnungshüter dazu ihren Streifenwagen wendeten, beschleunigte der Fiat-Fahrer sein Fahrzeug stark – offenbar, um sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der Flucht ignorierte der Fiatfahrer sämtliche Anhaltezeichen der Beamten. Er fuhr auf der L 1066 gleich wieder in Ortsmitte Fichtenberg. Über die Hauptstraße fuhr er in die Erlenhofer Straße, bog links in den Amselweg ab und dort gleich wieder in den Lerchenweg. Dort umfuhr er über eine Grünfläche eine Absperrung und flüchtete über einen Fußweg, der in die Straße Am Diebach mündete. Auf der gesamten Strecke ignorierte der Fahrer die Anhaltezeichen der Beamten. Im Zuge der weiteren Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Backnang das Fahrzeug etwas später Bereich L 1066 auf Höhe der Einmündung nach Fornsbach feststellen. Nach einer erneuten Flucht unter Missachtung der Anhaltezeichen durch Fornsbach flüchtete der Pkw wieder Richtung Fichtenberg. Auf der Hochfahrt zur Schanze umfuhr der Pkw einen quer stehenden Streifenwagen mit hoher Geschwindigkeit über eine Grünfläche. Hierbei musste ein Beamter zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Der Fahrer konnte sich zunächst abermals der Kontrolle entziehen. Wenig später wurde das Fahrzeug dann im einem Waldstück gefunden. Der Fahrer war offenbar zu Fuß geflüchtet. Nach weiteren Ermittlungen wurde der Fahrer kurz darauf in einem Wohnhaus in Hausen angetroffen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Da der 22-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand, wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme veranlasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1