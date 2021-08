Zum Endspurt der Veranstaltungsreihe „Sommer in der Stadt“ wird am ersten September-Wochenende am Unteren Markt in Künzelsau an drei Tagen Programm bei freiem Eintritt geboten: Live-Musik, schwäbische Comedy und am Samstagnachmittag auch ein Kinderprogramm.

Am Donnerstag, 2. September spielt die Cover-Band „New Discovery“ von 17 bis 20 Uhr. Mit ihrem Repertoire von Rock, Pop, Oldies,

...