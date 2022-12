„Mit menschlicher Wärme durch künftige Krisen“

Igersheim. Die abschließende Sitzung 2022 nutzte Bürgermeister Frank Menikheim dazu, um nochmals kurz zurückzublicken. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen habe es ihn gefreut, dass das „gesellschaftliche Leben in Igersheim wieder Fahrt aufgenommen hat“. Viele Veranstaltungen hätten dazu beigetragen, dass wieder viel Normalität eingekehrt sei. In Krisenzeiten sei es gelungen, die Kommune in den verschiedensten Bereichen nach vorn zu bringen, weshalb er mit einer gewissen Portion Optimismus nach vorn blicke. „Wenn wir uns auf unsere Stärken konzentrieren, dann kommen wir voran“, so der Bürgermeister an die Adresse der Räte. In einem schwierigen Umfeld habe man auch 2022 einiges bewerkstelligt. Er hob die sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und dem Gemeinderat hervor und würdigte explizit das ehrenamtliche Engagement vieler Bürger, das auch hoffentlich künftig ein Grundpfeiler dessen sei, dass es gelinge, die Hausaufgaben zu machen.

Traditionell bleibt es Georg Schumann vorbehalten, für das Gremium das Wort zu ergreifen. Auch Igersheim könne sich der Entwicklung der letzten Wochen und Monate nicht entziehen. „Doch will ich das Bild hier vor Ort auch nicht zu schwarz malen“, betonte Schumann. Denn hier scheine es voranzugehen, was auch deshalb möglich ist, dass viele an einem Strang zögen. Auch er bedankte sich bei all jenen, die dazu beitrügen, dass das gesellschaftliche Leben in der Kommune laufe.

Im Gemeinderat notiert Die Pumpstation Bernsfelden erhält für 33 942,19 Euro eine neue Exzenterschneckenpumpe sowie einen dazugehörigen Zerkleinerer. ktm

Seinen Beitrag schloss er mit einem Augenzwinkern: „Vielleicht nehmen wir uns in Zukunft ein Beispiel an unserem neuen Energieträger, den Holzhackschnitzeln. Ja, ich weiß, wir sind nicht alle aus dem selben Holz gemacht und für sich gesehen ist jedes Hackschnitzel klein. Doch wenn wir zusammenstehen und füreinander brennen, dann werden wir mit unserem Zusammenhalt und unserer menschlichen Wärme auch künftige Winter und Krisen überstehen.“