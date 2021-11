Mit mehr als 2,5 Promille unterwegs

Öhringen. Ein 47-Jähriger wurde beobachtet, wie er am Montagabend in Öhringen mit seinem Peugeot-Transporter einen geparkten Pkw beschädigte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Der Mann parkte sein Fahrzeug gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „Steinsfeldle“. Als er aus der Parklücke herausfuhr, kollidierte er mit einem daneben geparkten Audi. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Anschließend parkte der 47-Jährige seinen Transporter einige Parkplätze weiter.

Ein Zeuge beobachtete dies und sprach den Mann an. Dieser lief dann zu Fuß weg, konnte aber durch die hinzugerufenen Beamten angetroffen werden. Der Peugeot-Fahrer hat keinen gültigen Führerschein und war außerdem alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille.

Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.