Mit Genuss ins neue Jahr

Main-Tauber-Kreis. Das Landwirtschaftsamt Main-Tauber bietet von Januar bis März wieder einige Kochworkshops rund um genussvolle Ernährung aus regionalen Leckereien an.

Den Startschuss gibt der Online-Kochworkshop „Schnelle Familienküche“ am Dienstag, 24. Januar, von 17 bis 20 Uhr, der live aus der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamtes übertragen wird. Im Online-Format können Familien daheim mit ihren Kindern unter fachlicher Anleitung ein unkompliziertes, familientaugliches Vier-Gänge-Menü zubereiten und abschließend gemeinsam essen.

Passend zum Valentinstag heißt es Mitte Februar „Liebe geht durch den Magen“. Am Montag, 13. Februar, von 18 bis 21 Uhr, findet ein Online-Kochkurs statt, an dem die Teilnehmer in romantischer Atmosphäre in ihrer eigenen Küche ein leckeres Menü zum Valentinstag zubereiten.

Am Dienstag, 14. Februar, von 18 bis 21 Uhr, wird unter demselben Motto ein Workshop für Verliebte in der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamt angeboten. Sechs Paare erfahren hier in Theorie und Praxis alles über nette Aufmerksamkeiten aus der Küche und Köstlichkeiten mit und fürs Herz.

Bei den landesweiten Ernährungstagen im Frühjahr stehen besonders regionale und saisonale Lebensmittel sowie Aktivitäten gegen Lebensmittelverschwendung im Fokus. „Frisch aufgebrezelt – altes Brot aufgehübscht“ lautet folglich der Titel des Online-Kochworkshops am Dienstag, 27. Februar, von 17 bis 20 Uhr, in dem es unter anderem um die Weiterverwendung von altbackenen Brot- und Backwaren und „Resten“ geht. Dieser Kurs wird am Mittwoch, 1. März, ebenfalls von 17 bis 20 Uhr auch in Präsenz in der Kochwerkstatt ausgerichtet. Beide Termine werden in Kooperation mit der Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis angeboten.

Den Abschluss im ersten Quartal macht der Workshop zum „Osterbrunch“. Am Dienstag, 28. März, von 17 bis 20 Uhr werden leckere, österliche Rezepte zubereitet.

Alle Online-Kurse sind kostenlos. Für die Präsenz-Workshops fallen Lebensmittelkosten an. Zur Vorbereitung der Online-Kochworkshops am heimischen Herd erhalten die Teilnehmer am Freitag vor der jeweiligen Veranstaltung eine detaillierte Einkaufsliste. Um diese sowie den Link zum digitalen Seminarraum versenden zu können, ist bei der Anmeldung eine E-Mail-Adresse anzugeben. Für alle Workshops in Präsenz sind eine Schürze, ein Haargummi bei langem Haar, Behälter für Kostproben und der Beitrag für die Lebensmittelkosten mitzubringen. Die Veranstaltungen vor Ort finden in der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamts, Wachbacher Straße 52, in Bad Mergentheim statt.